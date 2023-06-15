Це однією одиницею артилерії у російських окупаційних військ стало менше.

Про це повідомила пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ.

Артилеристи ЗСУ знищили САУ "Гвоздика" російських окупантів.

Над знищенням російської техніки спільно працювали артилеристи 40-ї Окремої артилерійської бригади ім. Великого князя Вітовта та бійці 10 Гірсько-Штурмової бригади.

Нагадаємо, Сили спецоперацій України показали, як за допомогою Himars вдалося знищити ворожі радіолокаційні комплекси. В районі Бахмута бійці ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2".