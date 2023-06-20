У 2015 року засуджений у стані алкогольного сп’яніння у дворі свого дому вдарив немовля головою об ґанок будинку.

Чоловік отримав довічне позбавлення волі за вбивство 1-річної доньки та замах на вбивство 2-річного сина.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Ювенальні прокурори у суді всіх інстанцій довели, що у жовтні 2015 року засуджений у стані алкогольного сп’яніння у дворі свого господарства вдарив немовля головою об ґанок будинку. Від травм 1-річна дівчинка померла.

Після цього батько намагався вбити 2-річного сина, завдавши удари руками і ногами. Це спричинило переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму у дитини.

Непритомного хлопчика він залишив замерзати на дворі. На щастя, важкопораненого сина знайшла мати і медики встигли врятувати життя дитині.

Не зважаючи на те, що засуджений заперечував свою вину, подаючи касаційні скарги, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення особливо тяжких злочинів.

За послідовної позиції ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відхилив доводи сторони захисту та залишив у силі рішення Чернігівського апеляційного суду, яким до довічного позбавлення волі засуджено жителя Чернігівщини за вбивство 1-річної доньки та замах на вбивство 2-річного сина (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, у квітні жителя Вінниці засудили до довічного позбавлення волі за вбивство матері, колишньої дружини та двох дітей. Аби відвести від себе підозри, чоловік намагався зімітувати розбійний напад.