Теракт РФ на Каховській ГЕС: на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів

Глава Офісу президента України навів деякі цифри після російського теракту на Каховській ГЕС.

На берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Деякі цифри після російського теракту на Каховській ГЕС:

Плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони можуть дістатися Середземномор’я.

Більше 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії.

Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 +тисяч тонн живих біоресурсів.

На берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з Південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин.

Глава Офіс президента зазначив, що за екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів.

Минулого тижня видання The New York Times опублікувало матеріал зі доказами того, що Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС зсередини.

Нагадаємо, вчора українське МВС повідомило, що кількість загиблих через російський теракт на Каховській ГЕС зросла до 18 осіб. 14 людей загинули від утоплення, а четверо — від вогнепальних поранень під час евакуації.

Зазначимо, вороги не проводять евакуаційних заходів після підриву дамби на Каховській ГЕС, однак використовують кадри евакуації української сторони, видаючи їх за свої.