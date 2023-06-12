Росіяни видають кадри роботи українських рятувальників по евакуації людей на Херсонщині за свої

Росіяни не проводять евакуаційних заходів після підриву дамби на Каховській ГЕС, однак використовують кадри евакуації української сторони, видаючи їх за свої.

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Цинізм російської сторони зашкалює, бо ми бачимо, що вони не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, натомість використовують кадри, в тому числі і ДПСУ, видаючи їх за свої", – сказав Демченко.

За його інформацією, всього підрозділи ДСНС, які залучені до евакуаційних робіт, евакуювали близько 100 постраждалих громадян Херсонщини. За минулу добу було евакуйовано 15 людей. Виявляти постраждалих допомагають підрозділи аеророзвідки.

Нагадаємо, за інформацією МВС, станом на зараз внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС на Херсонщині підтоплені 32 населених пункти на правому березі Дніпра та 14 – на окупованій росіянами території. У Херсонській області вдалося евакуювати 2 743 людини, у тому числі 205 дітей та 76 маломобільних осіб.