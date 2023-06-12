РФ продовжує готувати теракт на "Кримському титані" – окупанти заклали на заводі вибухівку

Росія продовжує підготовку до теракту на заводі "Кримський титан" у Армянську. Окупанти впродовж останніх декількох днів мінують цехи заводу, які продовжують працювати, та закладають вибухівку на території заводу та прилеглій до неї.

Також росіяни готують евакуацію представників окупаційної "адміністрації" та місцеве населення. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. На холодильному обладнанні «Кримського титану» використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини", – зазначила розвідка.

Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області.

Після теракту на Каховській ГЕС, що спричинив відсутність води у Північно-Кримському каналі, процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Росіяни не можуть відновити роботу в мінімально належному режимі.

Про підготовку провокації на "Кримському титані" Херсонська ОВА і партизани попередили ще два тижні тому. Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. В разі вибуху постраждає не лише Україна, а й Туреччина.

"Кримський титан" виробляє діоксид титану.