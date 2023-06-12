На Херсонщині підтоплені 46 населених пунктів, 14 з них – на окупованому правому березі Дніпра

Станом на зараз внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС на Херсонщині підтоплені 32 населених пункти на правому березі Дніпра та 14 – на окупованій росіянами території.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Згідно з повідомленням, на Дніпрі у створі поста “Херсон” спостерігається зниження рівня води до 3,31 м. На Каховському водосховищі у створі поста “Нікополь” відмічається зниження рівня води на 7,73 м.

“Підтоплено 32 населених пункти на правому березі Дніпра та 14 – на тимчасово окупованій території”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

У Херсонській області вдалося евакуювати 2 743 людини, у тому числі 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Врятовано 702 людини, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Розгорнули роботу 14 евакуаційних пунктів, 371 людина отримала психологічну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні о 7:30 ранку рівень води у Херсонській області впав на 21 сантиметр і становив 3,6 метра. Вдень 11 червня площа підтоплених унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС територій Херсонщини зменшилася майже вдвічі – з 139 до 77,78 квадратних кілометрів. Рівень затоплення становив 4,07 метра.