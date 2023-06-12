Резніков назвав головні пріоритети для наступного засідання "Рамштайну"

На наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорюватимуть деталі "літакової коаліції".

Йтиметься поки що про підготовку пілотів, техніків та інженерів, які займатимуться обслуговуванням винищувачів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", – зазначив він.

До складу української делегації цього разу увійдуть і представники Повітряних сил – Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями.

"Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна – це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", – додав міністр оборони України.

Нагадаємо, наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться цієї пʼятниці. Один із учасників групи, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, говорив, що на зустрічі обговорять подальшу військову підтримку, щоб українцям нічого не бракувало для боротьби з окупантами.