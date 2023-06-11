Рівень води в Миколаєві знизився ще на 8 см

Станом на 21:00 у неділю він становить 61 см.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про зниження рівня води в Бузькому лимані біля Миколаєва на 8 см, рівень води станом на 21:00 у неділю становить 61 см.

Про це він написав у Telegram.

"Ще за день -8 см. На 21:00 рівень води в акваторії Миколаєва +61 см", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20:00 п'ятниці до 8:00 суботи рівень води в Бузькому лимані біля Миколаєва знизився на 9 см, і на ранок суботи становив 88 см.

Станом на ранок 8 червня у Миколаєві та Миколаївській області рівень води перевищив позначки історичного максимуму.