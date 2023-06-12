Учора ворог обстрілював Очаківську громаду Миколаївщини

Люди не постраждали.

Минулої доби, 11 червня, ворог обстрілював Очаківську громаду Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 11 червня, о 9:53 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає”, – йдеться у повідомленні.

Також вчора о 10:17 ворожих обстрілів зазнало місто Очаків. Внаслідок чого пошкоджено об‘єкт соціальної інфраструктури. Ніхто не постраждав.

У містах Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України.