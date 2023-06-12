Втрати армії окупантів у війні з Україною перевищили 216 тисяч, – Генштаб

З 24 лютого 2022 року до сьогодні російська армія втратила на війні з Україною близько 216 180 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 540 загарбників, п’ять танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано

танків – 3 931 (+5) од

бойових броньованих машин – 7 636 (+5) од

артилерійських систем – 3 746 (+10) од

РСЗВ – 601 (+0) од

засоби ППО – 362 (+0) од

літаків – 314 (+0) од

гелікоптерів – 299 (+0) од

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 307 (+7)

крилаті ракети – 1 183 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 471 (+10) од

спеціальна техніка – 510 (+1).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на сході.