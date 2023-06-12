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Втрати армії окупантів у війні з Україною перевищили 216 тисяч, – Генштаб

Минулого тижня росіяни зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку. 

Втрати армії окупантів у війні з Україною перевищили 216 тисяч, – Генштаб
Фото: Міністерство оборони України

З 24 лютого 2022 року до сьогодні російська армія втратила на війні з Україною близько 216 180 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 540 загарбників, п’ять танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано
  • танків – 3 931 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 7 636 (+5) од
  • артилерійських систем – 3 746 (+10) од
  • РСЗВ – 601 (+0) од
  • засоби ППО – 362 (+0) од
  • літаків – 314 (+0) од
  • гелікоптерів – 299 (+0) од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 307 (+7)
  • крилаті ракети – 1 183 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 471 (+10) од
  • спеціальна техніка – 510 (+1).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на сході.

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