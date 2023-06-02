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Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина

Окупанти мінують територію, аби звинуватити ЗСУ в вибухах. 

Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
Фото: ЕП

За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську в Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію, щоб звинуватити ЗСУ у вибуху. 

Ймовірний вибух спричине викід в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор", – зазначив він.

За словами Прокудіна, якщо в атмософеру потраплять тисячі тонн отруйних речовин, це стане другом Чорнобилем. 

"Кримський титан" виробляє діоксид титану. Про те, що росіяни мінують його територію, два дні тому повідомив партизанський рух "Атеш". 

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