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Троє окупантів підірвалися на міні на трасі Маріуполь-Донецьк

Вони загинули. 

Троє окупантів підірвалися на міні на трасі Маріуполь-Донецьк
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Андрющенко Time

На трасі Маріуполь-Донецьк російські військові підірвалися на міні. Загинуло троє окупантів.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“В районі Оленівки на трасі Маріуполь-Донецьк окупанти підірвались на фугасі. Мінус три. Питання, звідки по дорозі в тилу раптово взялась міна, русня обходить стороною”, – написав він.

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Нагадаємо, ввечері 26 травня у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунав вибух ймовірно в районі Азовсталі.

19 травня жителі Маріуполя почули три потужних вибухи. Повідомлялось про влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.

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