Троє окупантів підірвалися на міні на трасі Маріуполь-Донецьк

На трасі Маріуполь-Донецьк російські військові підірвалися на міні. Загинуло троє окупантів.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“В районі Оленівки на трасі Маріуполь-Донецьк окупанти підірвались на фугасі. Мінус три. Питання, звідки по дорозі в тилу раптово взялась міна, русня обходить стороною”, – написав він.

Нагадаємо, ввечері 26 травня у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунав вибух ймовірно в районі Азовсталі.

19 травня жителі Маріуполя почули три потужних вибухи. Повідомлялось про влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.