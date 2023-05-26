Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі.

Ввечері 26 травня у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунав вибух.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму”, - повідомили в міськраді.

Пізніше міськрада Маріуполя оприлюднила відео наслідків вибуху на “Азовсталі”.

Нагадаємо, тиждень тому мешканці тимчасово окупованого росіянами Маріуполя у Донецькій області почули три потужні вибухи.

Повідомлялось про влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.