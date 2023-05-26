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В окупованому Маріуполі пролунав вибух, - міськрада

Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі.

В окупованому Маріуполі пролунав вибух, - міськрада
Фото: Пресслужба Маріупольської міськради

Ввечері 26 травня у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунав вибух.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму”, - повідомили в міськраді. 

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Пізніше міськрада Маріуполя оприлюднила відео наслідків вибуху на “Азовсталі”.

Нагадаємо, тиждень тому мешканці тимчасово окупованого росіянами Маріуполя у Донецькій області почули три потужні вибухи.

Повідомлялось про влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.

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