Ввечері 26 травня у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунав вибух.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.
“В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму”, - повідомили в міськраді.
Пізніше міськрада Маріуполя оприлюднила відео наслідків вибуху на “Азовсталі”.
Нагадаємо, тиждень тому мешканці тимчасово окупованого росіянами Маріуполя у Донецькій області почули три потужні вибухи.
Повідомлялось про влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.