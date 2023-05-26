Росія протягом доби завдала 18 ракетних ударів по Київщині та Дніпропетровщині та використала керовані авіабомби і "шахеди"

Також вороги завдали 60 авіаударів, використавши "шахеди" для обстрілів міст Мерефа та Ізюм Харківської області.

Цієї доби Росія завдала 18 ракетних ударів по Київщині та Дніпропетровщині із застосуванням десятка крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (були знищені українськими захисниками).

За даними Генштабу ЗСУ, двічі за добу окупанти застосували всім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпрі. Також вороги завдали 60 авіаударів, використавши "шахеди" для обстрілів міст Мерефа та Ізюм Харківської області, а ще - керовані авіаційні бомби по Авдіївці та селищу Нью-Йорк.

Також загарбники здійснили близько 34 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у Дніпрі, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулось 18 бойових зіткнень.

Станом на 18.00 26 травня ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни протягом доби завдали авіаудару в районі Землянок Харківської області, здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині;

та росіяни протягом доби завдали авіаудару в районі Землянок Харківської області, здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині; на Куп’янському окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдала авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської;

окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдала авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської; на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же завдали авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же завдали авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області; на Бахмутському вороги вели безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдали авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області;

вороги вели безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдали авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області; на Авдіївському росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області;

росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області; на Шахтарському загарбники завдали авіаудару в районі Вугледару, здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка;

загарбники завдали авіаудару в районі Вугледару, здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка; на Запорізькому та Херсонському продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару поблизу Степового Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

У Генштабі додали, що до тимчасово захопленої Новопетриківки Донецької області прибули декілька десятків російських військовослужбовців для проведення так званих “контрдиверсійних заходів”.

"Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А по великому рахунку - просто грабують громадян", - зазначили в українському командуванні.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю 26 травня Росія здійснила чергову атаку на Україну, випустивши 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе. Українські сили протиповітряної оборони знищили десять крилатих ракет, 23 "шахеди" та два розвідувальних безпілотники ворога.

Крім того, в Авдіївці російські окупанти застосували хімічні гранати - їх загарбники скинули з дронів.