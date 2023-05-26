Зеленський подякував Грему за "непохитну позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України".

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки, одним із найбільших прихильників України в Конгресі, Ліндсі Гремом.

Про це йдеться в дописі на сторінках глави держави у соцмережах.

"Вдячний всьому американському суспільству, Президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України. Цінуємо цю допомогу. Ми знаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії ми маємо повну підтримку, це дуже важливо", - зауважив Президент.

Нагадаємо, сенатор Грем виступає за те, аби США виділили більше фінансування для України. Це відбувається в той час, коли у Штатах точаться бурхливі дискусії щодо стелі боргу.

Тим часом напередодні Зеленський провів зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, котрий перебував із візитом в Україні. Сторони обговорили можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.