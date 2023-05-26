Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Quo vadis, Верховний Суд? Кого оберуть головою суду та чим це загрожує
Quo vadis, Верховний Суд? Кого оберуть головою суду та чим це загрожує
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з американським сенатором Гремом

Зеленський подякував Грему за "непохитну позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України".

Зеленський зустрівся з американським сенатором Гремом
Фото: U.S. Senate Photo Office

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки, одним із найбільших прихильників України в Конгресі, Ліндсі Гремом.

Про це йдеться в дописі на сторінках глави держави у соцмережах.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Вдячний всьому американському суспільству, Президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України. Цінуємо цю допомогу. Ми знаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії ми маємо повну підтримку, це дуже важливо", - зауважив Президент.

Нагадаємо, сенатор Грем виступає за те, аби США виділили більше фінансування для України. Це відбувається в той час, коли у Штатах точаться бурхливі дискусії щодо стелі боргу.

Тим часом напередодні Зеленський провів зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, котрий перебував із візитом в Україні. Сторони обговорили можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies