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Порошенко про членство в НАТО: "Якщо двері відкриті - дайте нам зайти"

Саміт у Вільнюсі не має перетворитися на Бухарестський саміт 2008 року, вважає політик.

Порошенко про членство в НАТО: "Якщо двері відкриті - дайте нам зайти"
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі не повинен повторити помилку Бухаресту-2008 і має оголосити про запрошення України в Альянс. Про це він заявив під час виступу на 15-му щорічному Київському Безпековому Форумі «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO».

«Я буду дуже розчарований, якщо з Вільнюського саміту українська делегація привезе ксерокопію Бухарестського саміту 2008 року. Я не хочу більше про це чути. Я не хочу більше в резолюції чути про відкриті двері. Відкриті двері – дайте нам зайти. А якщо ви не даєте заходити, то двері не відкриті», – зазначив експрезидент.

Він наголосив, що тільки членство України в ЄС і НАТО є тим сценарієм, який гарантує сталий мир.

«Питання стоїть, як нам виграти війну і не програти мир. І в цій ситуації у нас є три сценарії. Перший сценарій – це єдиний, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. Це означає демократію, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнну відбудову. Це означає, що Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. І це називається «сценарій ЄС і НАТО», – вважає Порошенко.

Він констатував, що сьогодні близько 90% українців підтримують це. «Хочу нагадати, що ще на початку повномасштабної війни мене звинувачували, що війна почалася тому, що ми внесли зміни в Конституцію разом з нашими партерами в 2019 році, які передбачають обов’язкове членство в ЄС і НАТО», – сказав Порошенко.

«Є другий сценарій, який також нам пропонують. Це так звані «гарантії безпеки». Що б ми там не робили, це буде ксерокопія Будапештського меморандуму. І на що вона вийде? Вона вийде на проєкт, який умовно кажучи, називається Ізраїль. Ізраїль теж має безпекові гарантії. Безпекові гарантії в найкращому випадку будуть в постачанні Україні зброї, для того, щоб українські Збройні Сили воювали. Але це означає війну, яка ніколи не закінчиться і за яку українці будуть платити велику ціну. Тільки Ізраїль воює з Газою, а ми воюємо з другою найбільшою ядерною державою світу», – наголосив Порошенко.

На його думку, "ніякі безпекові гарантії не можуть зараз розглядатися які проукраїнський сценарій.

«Але є ще третій сценарій, про який мріє Росія. І цей сценарій називається «Афганістан»: коли в Україні сформована диктатура, коли Україна не є членом НАТО, коли нам не дають безпекових гарантій і нам не дають зброї. І це той сценарій, який є мрією Путіна», – застерігає Порошенко.

«Дуже важливо, щоб сьогоднішні наші меседжі почули під час Вільнюського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію – захист демократії відбувається в рамках нашого руху в ЄС і НАТО. Бо НАТО – це і є демократія», – резюмував Порошенко.

Київський Безпековий Форум був започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні щодо актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки у Європі та глобальної безпеки у світі.

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