Депутата Трубіцина сьогодні виключили з фракції "Слуга народу" в Київраді. Підозра в корупції йому була оголошена понад рік тому

Депутата Київради Владислава Трубіцина виключили зі складу фракції "Слуга народу". Підозра в корупції йому була оголошена ще в лютому 2022, до початку повномасштабної війни.

Тоді Трубіцин лише призупинив членство у партії, але при цьому залишався головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Про виключення з фракції повідомила колега Трубіцина Ксенія Семенова.

За даними журналіста Сергія Грішина, Трубіцин, ймовірно, зник. 17 травня він не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради.

За словами журналіста, його "зацікавлені джерела" повідомили про виїзд Трубіцина закордон нібито на операцію.

Судячи зі сторінки Трубіцина в Facebook, принаймні 12 травня він запевняв, що був у Києві на роботі – депутат запостив світлину з засідання комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою та заявив, що вона "продовжує працювати". За день до того він постив фото і писав про білок в центрі Києва.

Фото: Facebook

Трубіцин був затриманий ще в лютому 2022 року. Депутат, який у Київраді обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду" за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у столиці.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому". Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК. Трубіцину обрали перебування під вартою з альтернативою застави у понад 14 млн гривень, і за нього цю суму сплатили.