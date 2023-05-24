Андрій Стріхарський: повоєнна відбудова України має обов'язково враховувати принципи безбар'єрності

Фото: Андрій Стріхарський під час презентації "Довідника безбар’єрності" в Черкаській області

Народний депутат Андрій Стріхарський заявив, що повоєнна відбудова України має обов'язково враховувати принципи безбар'єрності - від зручних умов побутового життя для всіх категорій громадян до безперешкодного отримання послуг, освіти та роботи. Для успішної реалізації необхідно вже зараз проводити велику роботу.

Про це Андрій Стріхарський заявив під час регіональної конференції з безбар’єрності в Черкасах.

"Інтегруючись у європейську спільноту, ми маємо пам’ятати, що безбар’єрність – є нормою цивілізованого суспільства, яке піклується про своїх громадян. Це ознака розвинутих країн та здорового суспільства", - наголосив Стріхарський.

На конференції голова Черкаської ОВА Ігор Табурець підписав Декларацію про підтримку Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Разом з тим представник обласного руху "Зе!Жінки" Світлана Пащенко презентувала "Довідник безбар’єрності", створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської, а також практичний посібник "Альбом безбар’єрних рішень".

"Дуже тішить, що важливість цієї теми розуміють на всіх рівнях державного управління. Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні актуальна вже зараз, бо невдовзі нам доведеться відбудовувати державу. Для цього слід підготувати відповідну законодавчу базу у різних сферах, дослідити принципи безбар’єрності і впроваджувати їх спільними зусиллями", - наголосив Андрій Стріхарський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський відвідав Німеччину та обговорив співпрацю з політиками Баварії.