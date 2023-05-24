Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії “Слуга народу”.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії “Слуга народу” в сумах 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн (загалом 2 млн 896 тис. грн). Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії.

Як повідомляється, ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права. Адже, відповідно до законодавства, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

НАЗК надіслало обґрунтований висновок про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції України для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та проведення досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 1591 Кримінального кодексу України.

За таке порушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Нагадаємо, у лютому Генпрокурор погодив відкриття справи щодо нардепа від “Слуг народу” Халімона у справі про можливе незаконне збагачення. Мова йде про придбання маєтку вартістю 10,3 млн грн у Києві, який оформлений на співмешканку Халімона.

Раніше вийшло розслідування, що нардепи за час повномасштабної війни придбали авто щонайменше на $1,3 млн. Зокрема, нардепка "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва, наприклад, стала власницею 500-го Mercedes.