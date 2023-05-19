Справа на 1,8 млн грн: НАБУ повідомило чинній народній депутатці про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації

Народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом.

Чинній народній депутатці України 19 травня 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Кваліфікація: ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

За результатами перевірки е-декларації Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернуло увагу на цей факт, і нардепці була надана можливість усунути неточності. Проте навіть після цього народна обраниця вирішила не показувати об’єкт нерухомості — подала виправлену декларацію без відповідних даних.

На підставі висновку НАЗК восени 2021 року НАБУ і САП почали розслідування. Вони здобули достатньо доказів того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній вже був зведений.

Фото: НАБУ

За даними видання “Главком”, йдеться про голову підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, народну депутатку від “Слуг народу” Ольгу Саладуху.

Нагадаємо, у травні НАЗК відновив доступ до реєстру е-декларацій. Через збій доступ було обмежено.