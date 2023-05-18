Справа Князєва: ВАКС відправив під варту адвоката Горецького

Альтернативою є внесення застави в розмірі 80 млн грн.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 18 травня обрав запобіжний захід адвокату у справі ексглави Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підозрюваного триматимуть під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

САП та НАБУ викрили адвоката разом з із Князєвим на одержанні $2,7 млн хабара.

Строк дії запобіжного заходу - 60 днів, до 13 липня включно.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то має виконувати такі обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

не відлучатися із Києва без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

За інформацією Центру протидії корупції, поки ВАКС обирав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, засідання щодо обрання "запобіжки" для Всеволода Князєва ще тривало.

Нагадаємо, днями правоохоронці повідомили про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, яких викрили на отриманні хабара.

Сьогодні Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.