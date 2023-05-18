​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
ГоловнаПраво

Справа Князєва: ВАКС відправив під варту адвоката Горецького

Альтернативою є внесення застави в розмірі 80 млн грн.

Справа Князєва: ВАКС відправив під варту адвоката Горецького
Фото: Lb.ua

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 18 травня обрав запобіжний захід адвокату у справі ексглави Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підписуйтесь на наш Google News

Підозрюваного триматимуть під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

САП та НАБУ викрили адвоката разом з із Князєвим на одержанні $2,7 млн хабара.

Строк дії запобіжного заходу - 60 днів, до 13 липня включно.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то має виконувати такі обов'язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;  
  • не відлучатися із Києва без дозволу; 
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;  
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваним у справі та свідками; 
  • здати на зберігання до територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну; 
  • носити електронний засіб контролю.

За інформацією Центру протидії корупції, поки ВАКС обирав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, засідання щодо обрання "запобіжки" для Всеволода Князєва ще тривало.

Нагадаємо, днями правоохоронці повідомили про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, яких викрили на отриманні хабара.

Сьогодні Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies