ВАКС надав дозвіл на спецрозслідування у справі організатора розтрати 485 млн грн Довбенка

Це дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до Вищого антикорсуду для розгляду по суті.

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на спецрозслідування у справі щодо організатора розтрати арештованого майна на 485 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про юриста Андрія Довбенка.

Таке рішення антикорсуду дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Наразі Довбенко перебуває у міжнародному розшуку. У квітні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після його затримання та доставлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У Центрі протидії корупції додали, що Довбенко з іншими співучасниками щонайменше чотири рази успішно реалізували корупційну схему з продажу арештованого майна за заниженою вартістю.

Зловмисники продали три земельні ділянки на Одещині у 18 разів дешевше від ринкової вартості, 2,6 тисяч тонн піску річкового більш ніж у 6 разів дешевше, понад 4,5 тисяч тонн карбаміду – в 5 разів дешевше за ринкові ціни, а також зерно, крупи та олійні культури – учетверо дешевше.

Нагадаємо, торік у грудні САП і НАБУ повідомили про підозри Довбенку і ще двом організаторам схеми - колишньому генеральному директору ДП "Сетам" та директору приватної компанії, підконтрольній організатору злочинної групи.

У лютому слідча суддя ВАКС обрала запобіжний захід колишньому генеральному директору "Сетам" Віктору Вишньову у вигляді застави в розмірі 13 400 000 грн.