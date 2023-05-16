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Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови

За звільнення Князєва проголосували 137 суддів.

Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Судді Верховного суду України проголосували за дострокове припинення повноважень голови суду Всеволода Князєва.

За відставку Князєва проголосували 137 суддів, проти голосів не було.

Перед цим Князєву висловили недовіру: за — 140 голосів, проти — 2, повідомив голова лічильної комісії пленуму Верховного суду Андрій Жук.

Однак Князєв і надалі матиме статус судді. Повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя.

Відповідно до законодавства, у випадку відсутності голови ВС його повноваження виконує заступник голови. Однак у ВС відсутній заступник голови, тому обов'язки очільника суду виконуватиме суддя, який найдовше працює у ВС. Наразі таким суддею є секретар пленуму ВС Дмитро Луспеник.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що голову Верховного суду викрили на отриманні хабаря 2,7 млн млн доларів за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому. 

У справі затримали лише голову ВС, але підозру йому ще не вручили. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність до схеми інших осіб. Крім голови ВС, затримана ще одна особа. У бізнес-групі Жеваго звинувачення відкидають. 

Також Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва Верховного Суду України. 

Оскільки голова Верховного Суду Князєв уже близько 1,5 роки не має заступника, його затримання означатиме "обезголовлення" органу. 

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