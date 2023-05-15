Апеляційний суд залишив під вартою екскомандира підрозділу ССО Червінського

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід, обраний колишньому в. о. командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Роману Червінському.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київського апеляційного суду.

"15 травня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 25 квітня, якою задоволено клопотання слідчого СБУ та застосовано до підозрюваного Ч. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном до 22 червня", - повідомили у суді.

Як повідомляється, суд залишив ухвалу слідчого судді без змін, не задовольнивши апеляційну скаргу сторони захисту Заяву народного депутата про взяття на поруки підозрюваного Ч. залишив без задоволення.

Як зазначає пресслужба суду, "громадянин Ч. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 ("Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень") Кримінального кодексу України".

Повідомлялося, що Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".

21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

За версією обвинувачення, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішив провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині. В результаті – один військовий загинув, 17 отримало поранення.

25 квітня Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього розвідника Романа Червінського.