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На Херсонщині авіація завдала удару по позиціях ППО окупантів

Також знищено танк Т-72 окупантів.

На Херсонщині авіація завдала удару по позиціях ППО окупантів
Фото: Скріншот з відео

Українська авіація завдала три удари по ворожих позиціях ППО та скупченню живої сили у Скадовському районі.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Силами нашої протиповітряної оборони знищено три БпЛА противника оперативно-тактичного рівня", - розповіли військові.

Зазначається, що загальні втрати загарбників внаслідок відпрацювання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ склали десять окупантів, п’ять човнів, танк Т-72/62, сім одиниць інженерної та авто-бронетехніки.

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Нагадаємо, що українські прикордонники збили два безпілотники росіян поблизу Бахмута.

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