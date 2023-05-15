На Херсонщині авіація завдала удару по позиціях ППО окупантів

Українська авіація завдала три удари по ворожих позиціях ППО та скупченню живої сили у Скадовському районі.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Силами нашої протиповітряної оборони знищено три БпЛА противника оперативно-тактичного рівня", - розповіли військові.

Зазначається, що загальні втрати загарбників внаслідок відпрацювання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ склали десять окупантів, п’ять човнів, танк Т-72/62, сім одиниць інженерної та авто-бронетехніки.

Нагадаємо, що українські прикордонники збили два безпілотники росіян поблизу Бахмута.