Найближчими днями відбудуться переговори щодо продовження "зернової ініціативи", - координатор ООН

Ми й надалі закликатимемо всіх виконувати свої обов'язки, оскільки світ дуже уважно стежить за нами", - наголосив Мартін Гріффітс.

Координатор ООН з з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що найближчими днями буде продовжено зусилля щодо продовження "зернової ініціативи", передає The Guardian.

Про це Гріффітс сказав на засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

"Продовження Чорноморської ініціативи має вирішальне значення, так само як і підтвердження сторонами прихильності до її безперебійного та ефективного функціонування. Ми й надалі закликатимемо всіх виконувати свої обов'язки, оскільки світ дуже уважно стежить за нами", - наголосив координатор ООН.

Нагадаємо, 10 травня у Стамбулі почався новий раунд переговорів щодо роботи "зернового коридору". До цього українські судна в рамках “зернової ініціативи” протягом двох днів не перевірялися. Україна звинуватила у затримках життєво важливого експорту продовольства Росію.

Днями турецький міністр оборони повідомив, що після дводенних переговорів у Стамбулі сторони наближаються до домовленості щодо продовження “зернової угоди”.