Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
ГоловнаСвіт

Найближчими днями відбудуться переговори щодо продовження "зернової ініціативи", - координатор ООН

Ми й надалі закликатимемо всіх виконувати свої обов'язки, оскільки світ дуже уважно стежить за нами", - наголосив Мартін Гріффітс.

Найближчими днями відбудуться переговори щодо продовження "зернової ініціативи", - координатор ООН
Координатор ООН з надання надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс
Фото: АрміяІнформ

Координатор ООН з з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що найближчими днями буде продовжено зусилля щодо продовження "зернової ініціативи", передає The Guardian.

Про це Гріффітс сказав на засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

Підписуйтесь на наш Google News

"Продовження Чорноморської ініціативи має вирішальне значення, так само як і підтвердження сторонами прихильності до її безперебійного та ефективного функціонування. Ми й надалі закликатимемо всіх виконувати свої обов'язки, оскільки світ дуже уважно стежить за нами", - наголосив координатор ООН.

Нагадаємо, 10 травня у Стамбулі почався новий раунд переговорів щодо роботи "зернового коридору". До цього українські судна в рамках “зернової ініціативи” протягом двох днів не перевірялися. Україна звинуватила у затримках життєво важливого експорту продовольства Росію.

Днями турецький міністр оборони повідомив, що після дводенних переговорів у Стамбулі сторони наближаються до домовленості щодо продовження “зернової угоди”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies