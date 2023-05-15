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Перші установки HIMARS прибули до Польщі

Виробництво пускових установок і ракет відбуватиметься в Польщі.

Перші установки HIMARS прибули до Польщі
Фото: Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з польськими військовими під час отримання перших установок HIMARS від США. 

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

"Для Польського війська ми приймаємо сьогодні HIMARS, обладнання, яке зрекомендувало себе в битві в Україні, зупиняючи російське вторгнення. Зброя піде до 16-ї механізованої дивізії і її завданням буде стримування агресора, посилення армії на східному фланзі НАТО", – сказав міністр.

Блащак також повідомив, що цю зброю доправлять на північний схід Польщі.

Це перший з 20 ракетних комплексів, замовлених у США. Також готується нова угода щодо постачання, інформує RMF24.

"Ми ведемо переговори щодо іншої угоди стосовно HIMARS. Конгрес США схвалив продаж Польщі майже 500 пускових установок. Ці пускові установки будуть доставлені до Польщі якнайшвидше та встановлені на шасі Jelcz", – заявив Блащак.

Очільник Міноборони Польщі заявив, що, згідно з новим контрактом, спільне виробництво і пускових установок, і ракет для HIMARS відбуватиметься в Польщі.

Фото: Міноборони Польщі

Фото: Міноборони Польщі

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Раніше повідомлялось, що у понеділок, 15 травня, Польща отримає перші пускові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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