15 травня Польща отримає перші HIMARS

У понеділок, 15 травня, Польща отримає перші пускові установки реактивних систем залпового вогню.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Wprost.

За його словами, польська армія будується на зразок американської армії.

"Завтра (у понеділок, 15 травня, - ред.) перші пускові установки HIMARS будуть у Польщі", - повідомив міністр оборони.

Він також наголосив, що Польща отримає танки Abrams, а наступного року польська армія буде оснащена літаками F-35.

"Ми створимо сильний статус Польщі на міжнародній арені. Запевняю вас, що якщо народ довірить нам ще один термін, то вже через два роки у нас буде найсильніша сухопутна армія в Європі", - сказав Блащак.

Він додав, що "зусилля держави спрямовуються на оборону".

Нагадаємо, що Польща надіслала 10 МіГ-29 для бойових дій в Україні. Раніше уряд Німеччини дозволив Польщі передати МіГ-29 в Україну. До цього радник польського президента з питань безпеки заявив, що у Польщі перебуває десяток таких літаків.