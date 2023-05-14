Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ГоловнаСвіт

15 травня Польща отримає перші HIMARS

Наступного року польська армія може отримати літаки F-35.

15 травня Польща отримає перші HIMARS
Фото: Генштаб

У понеділок, 15 травня, Польща отримає перші пускові установки реактивних систем залпового вогню.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Wprost.

За його словами, польська армія будується на зразок американської армії.

"Завтра (у понеділок, 15 травня, - ред.) перші пускові установки HIMARS будуть у Польщі", - повідомив міністр оборони.

Він також наголосив, що Польща отримає танки Abrams, а наступного року польська армія буде оснащена літаками F-35.

"Ми створимо сильний статус Польщі на міжнародній арені. Запевняю вас, що якщо народ довірить нам ще один термін, то вже через два роки у нас буде найсильніша сухопутна армія в Європі", - сказав Блащак.

Він додав, що "зусилля держави спрямовуються на оборону".

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що Польща надіслала 10 МіГ-29 для бойових дій в Україні. Раніше уряд Німеччини дозволив Польщі передати МіГ-29 в Україну. До цього радник польського президента з питань безпеки заявив, що у Польщі перебуває десяток таких літаків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies