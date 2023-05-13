Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що піде з посади, якщо програє вибори глави держави, які відбудуться 14 травня.

Про це він повідомив в інтерв'ю турецьким телеканалам, інформує Anadolu.

За його словами, питання про те, що він нібито збирається триматися за владу, є дурним, оскільки він прийшов на пост президента демократичним шляхом.

"Подібно до того, як ми прийшли до влади з прихильністю народу, тобто, якщо наш народ вирішить ухвалити інше рішення, ми робитимемо саме це, все, що необхідно для демократії. Більше нічого не поробиш", — сказав Ердоган.

Він зазначив, що прийме будь-який результат виборів як законний.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Туреччини Кемаль Кілічдароглу порадив росіянам тримати руки подалі від турецької держави.

Президентські та парламентські вибори в Туреччині мають відбутися 14 травня, і опитування громадської думки показують, що Ердоган зіткнувся з найбільшою виборчою проблемою за два десятиліття перебування при владі. Експерти вважають, що навіть у разі поразки на виборах Ердоган може не передати владу своєму наступнику без боротьби.

Туреччина проводить вибори кожні п'ять років. Кандидатів у президенти можуть висувати партії, які подолали 5%-ий бар'єр на останніх парламентських виборах, або на посаду можуть претендувати особи, які зібрали щонайменше 100 тисяч підписів на підтримку свого висування.

Президентом обирається кандидат, який набрав більше 50% голосів у першому турі, але якщо жоден з кандидатів не набере більшості голосів, вибори переходять у другий тур між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів.