Гроссі планує цього місяця подати Радбезу ООН угоду з Росією та Україною про захист ЗАЕС

Україна, яка тривалий час виступала проти цього плану, наразі його підтримала, а позиція Росії була менш зрозумілою.

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує цього місяця подати в Раду безпеки ООН угоду з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС, передає Reuters.

Гроссі упродовж декількох місяців намагався укласти угоду про зниження ризику ядерної аварії внаслідок воєнних дій на ЗАЕС найбільшій у Європі атомній електростанції, яка перебуває понад рік під російською окупацією.

У зв'язку з підготовкою Україною контрнаступу у цьому районі існує ризик посилення бойових дій поблизу АЕС та її шести реакторів.

"Це виглядає багатообіцяюче", - сказав один дипломат про укладення угоди. Інші кажуть, що Україна, яка тривалий час виступала проти цього плану, наразі його підтримала, а позиція Росії була менш зрозумілою.

"План полягає в тому, щоб (представити його до Ради Безпеки) цього місяця, але точну дату ще не встановлено", - сказав дипломат виданню, додавши, що Гроссі підтримував зв'язок щодо дати зі Швейцарією.

Дипломати сказали, що глава МАГАТЕ викладе так звані "принципи" захисту заводу, які на той час мають отримати підтримку Росії та України. Деякі з них давно відомі, наприклад, відсутність обстрілів на станції чи з неї.

Гроссі неодноразово попереджав про ризик серйозної аварії на ЗАЕС. У коментарі Reuters він зазначив, що "продовжує вести інтенсивні переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити захист Запорізької атомної електростанції".

План очільника Агентства змінювався, оскільки то одна, то інша сторона виступала проти його складових. Спочатку передбачалося, що це буде "захисна зона" у певному радіусі довкола ЗАЕС, але від цієї ідеї вже давно відмовилися.

Серед інших принципів - заборона розміщення важкого озброєння на АЕС (хоча чіткого визначення того, що таке важке озброєння), немає, відсутність військового персоналу (Росія стверджує, що озброєні люди, які там присутні, не відповідають цьому визначенню), а також відсутність нападів на український персонал, який управляє станцією.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що коли отримав список, то ці принципи були "злегка уточнені"; це вказує на те, що ситуація залишається нестабільною.

Також є сумніви щодо життєздатності цього плану захисту Запорізької АЕС, враховуючи обмежені кошти, доступні для поліції та забезпечення його дотримання.

Нині на станції перебуває декілька співробітників МАГАТЕ. За словами одног з віденських дипломатів, "все ще цікаво, як хтось збирається забезпечувати чи хоча б контролювати" дотримання угоди.

Нагадаємо, наприкінці березні Рафаель Гроссі заявив, що угода щодо захисту Запорізької АЕС від аварії через бойові дії може бути “близькою”. Згодом він зазначив, що кількість військ у регіоні, де розташована атомна станція, значно збільшилася. Тому АЕС більше неможливо захистити.

Тим часом експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, котрі присутні на станції, кажуть, що упродовж одного з тижнів квітня чули обстріли майже щодня. До речі, нещодавно відбулася восьма ротація персоналу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.