Експрем'єра Пакистану Імрана Хана звільнили з-під варти

Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана звільнили з-під варти через день після того, як Верховний суд визнав незаконним його драматичний арешт за звинуваченнями в корупції.

Про це пише BBC.

Судді відпустили Хана під захищену заставу, тобто він не може бути повторно арештований принаймні протягом двох тижнів.

Арешт 70-річного політика посилив напругу між ним і військовими. Багато аналітиків вважають, що перемога Хана на виборах у 2018 році відбулася за допомогою армії, що обидві сторони заперечували. Але згодом його стосунки з військовими загострилися. Після серії дезертирств і дедалі більшої економічної кризи він втратив більшість у парламенті.

Арешт Хана біля будівлі суду в столиці Ісламабаді у вівторок викликав обурення серед його прихильників. Щонайменше 10 людей були вбиті і близько 2000 заарештовані під час заворушень, що охопили країну. Ці протести включали напад на домашню резиденцію військового командира в Лахорі, яку підпалили.

Хан був усунений з посади прем’єр-міністра в квітні 2022 року в парламенті через вотум недовіри. Хан продовжив свою кампанію проти усунення, навіть попри поранення під час нападу на його колону в листопаді, яка прямувала до Ісламабаду, закликаючи до дострокових загальних виборів.

Справа про корупцію є однією з понад 100 зареєстрованих проти Хана з моменту його усунення після чотирьох років перебування при владі. Переважно Хану загрожує заборона обіймати державні посади, якщо його визнають винним. Національні вибори у Пакистані призначені на листопад.