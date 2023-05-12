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У G7 пропонують запровадити цільовий контроль над інвестиціями в Китай

Ініціативу обговорять фінаснові лідери "Групи семи".

У G7 пропонують запровадити цільовий контроль над інвестиціями в Китай
Фото: ukrinform.ua

Цього тижня фінансові лідери країн "Групи семи" (G7) обговорюватимуть ініціативу зі запровадження цільового контролю над інвестиціями в Китай. Вони зберуться в японському місті Ніїгата. 

Про це пише Reuters.

Однак члени G7 мають різне бачення щодо масштабів протидії Китаю, адже зменшення торгівлі з другою за величиною економікою світу може завдати удару по залежних від експорту країнах, таких як Німеччина та Японія.

Сполучені Штати закликають до рішучіших кроків проти Китаю. Міністр фінансів країни Джанет Єллен заявила в четвер, що багато членів G7 поділяють стурбованість США щодо використання Китаєм “економічного примусу” проти інших країн і розглядають можливі способи протидії такій поведінці.

Німеччина дедалі обережніше ставиться до Китаю як до стратегічного суперника і прямує у напрямку переоцінки двосторонніх відносин, але побоюється, що “її розглядатимуть як творця фронту G7 проти Китаю”.

Джерело у німецькому уряді також зазначило, що будь-яка перевірка інвестицій стосуватиметься стратегічно важливих сфер.

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Дискусії між фінансовими лідерами закладуть основу для саміту у Хіросімі наступного тижня, підкреслює видання.

Зазначимо, саміт Групи семи відбудеться 19-21 травня, війна в Україні буде серед головних тем його порядку денного.

Нагадаємо, Німеччина під час перших дебатів щодо санкцій проти Росії закликала Євросоюз до обережності щодо Китаю в межах підготовки нового пакету обмежень. Декілька інших держав також заговорили про необхідність знайти баланс між запровадженням санкцій та порушенням міжнародних дипломатичних і торгових зв'язків.

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