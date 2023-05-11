Німеччина закликала ЄС до "обережності" при підготовці нових санкцій, які зачеплять Китай

Німеччина закликала Євросоюз до обережності щодо Китаю в межах підготовки нових санкцій проти Росії, повідомляє Reuters.

Ці закликали пролунали під час перших дебатів між 27 країнами блоку щодо запропонованих нових обмежень.

Євросоюз обговорює 11-ий пакет санкцій, щоб зосередити увагу на тих, хто оминає чинні обмеження. У "чорний список" планують внести декілька китайських компаній, а також запровадити новий механізм, який у майбутньому відкрив би шлях до можливого обмеження експорту ЄС до країн, які нехтують санкціями. Крім того, під санкції можуть потрапити компанії з Казахстану, Вірменії та Узбекистану, а також іранські виробники дронів. Нові обмеженні можуть зачепити осіб, причетних до насильницького переміщення українських дітей до Росії, і заборонять постачання нафти через північну гілку нафтопроводу "Дружба", за винятком Казахстану. Також нові обмеження передбачають, що нафтовим танкерам не дозволять розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з відключеними GPS-трекерами.

Напередодні більшість країн привітали ідею подальшого обмеження автомобільного транзиту товарів з Євросоюзу через Росію, деякі порушили питання необхідності перегляду нафтового ліміту G7.

Як повідомили джерела видання, санкції, які стосуються китайських компаній, викликали стурбованість у Німеччини. Декілька інших держав також заговорили про необхідність знайти баланс між запровадженням санкцій та порушенням міжнародних дипломатичних і торгових зв'язків.

Наприклад, Італія підтримала пропозицію Німеччини атакувати іноземні компанії, а не країни, у разі будь-якого обходу санкцій.

Джерела в уряді Німеччини заявили, що вони критично ставляться до того, щоб зробити санкції ЄС екстериторіальними в спробі боротися з їхнім обходом.

Дипломатична місія Німеччини у ЄС відмовилася від коментарів.

Водночас усередині ЄС триває розмова про те, аби вплинути на свої компанії, які обходять санкції.

Тим часом представники країн-членів ЄС у Брюсселі та міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Стокгольмі мають обговорити нові санкції у п'ятницю, на остаточне рішення не очікують. Як можливу кінцеву дату називають саміт лідерів ЄС 29-30 червня.

Нагадаємо, днями Європейська комісія передала країнам Євросоюзу пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Тоді ж стало відомо, що ЄС готує обмеження проти китайських компаній, які допомагають РФ із озброєнням.

Китай відреагував заявою, що вживе рішучих заходів для захисту своїх інтересів.

10 травня країни Європейського Союзу провели перші дебати щодо запропонованих нових санкцій.