​Німеччина придбає 18 танків Leopard 2 на заміну тим, які передала Україні

Німеччина має намір придбати 18 танків Leopard 2 за 525 мільйонів євро для заміни танків, які передала в Україну, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Міністерстві оборони.

Загальна ціна, включаючи опціон на ще 105 танків, становитиме 2,9 млрд євро. Очікується, що бюджетний комітет парламенту Німеччини підпише угоду наприкінці травня.

Як відомо, Німеччина передала в Україну 18 танків Leopard 2 і заявила, що має намір якнайшвидше заповнити прогалину новими танками.

Leopard спільно виробляють компанії KMW і Rheinmetall.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до кінця травня. Також наша держава отримає запчастини та боєприпаси. Міністр оборони ФРН Борис Пісторуіс заявив, що країни НАТО мають намір передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1.

Раніше німецькі виробники зброї Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann врегулювали юридичну суперечку про права інтелектуальної власності на один із найсучасніших бойових танків у світі Leopard 2.