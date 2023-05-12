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​Німеччина придбає 18 танків Leopard 2 на заміну тим, які передала Україні

Бюджетний комітет німецького парламенту має підписати відповідну угоду наприкінці травня.

​Німеччина придбає 18 танків Leopard 2 на заміну тим, які передала Україні
Фото: Twitter/ Anita Anand

Німеччина має намір придбати 18 танків Leopard 2 за 525 мільйонів євро для заміни танків, які передала в Україну, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Міністерстві оборони.

Загальна ціна, включаючи опціон на ще 105 танків, становитиме 2,9 млрд євро. Очікується, що бюджетний комітет парламенту Німеччини підпише угоду наприкінці травня.

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Як відомо, Німеччина передала в Україну 18 танків Leopard 2 і заявила, що має намір якнайшвидше заповнити прогалину новими танками.

Leopard спільно виробляють компанії KMW і Rheinmetall.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до кінця травня. Також наша держава отримає запчастини та боєприпаси. Міністр оборони ФРН Борис Пісторуіс заявив, що країни НАТО мають намір передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1. 

Раніше німецькі виробники зброї Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann врегулювали юридичну суперечку про права інтелектуальної власності на один із найсучасніших бойових танків у світі Leopard 2. 

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