ЄС хоче прокласти інтернет-кабель через Чорне море, аби зменшити залежність від Росії

Євросоюз розглядає можливість прокласти підводний інтернет-кабель для покращення зв’язку з Грузією та зменшення залежності від ліній, що проходять через Росію, на тлі дедалі більшого занепокоєння щодо вразливості інфраструктури, через яку передають глобальні дані.

Про це пише Financial Times.

Кабель протяжністю 1100 км і вартістю 45 мільйонів євро мав би з’єднати країни-члени ЄС із Кавказом через міжнародні води в Чорному морі. Проєкт є частиною ініціативи Європейської Комісії Global Gateway. Європейський інвестиційний банк запропонував надати на реалізацію проєкту грант у розмірі 20 мільйонів євро.

Голова комітету із закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер підкреслив, що “чорноморський кабель” є “флагманським проєктом” і регіональним пріоритетом для блоку. Залишаються відкритими питання щодо здійсненності та часових рамок проєкту, особливо тому, що Росія продовжує використовувати свої військові кораблі в Чорному морі для ракетних обстрілів України та блокувала порти минулого року.

Відтак зараз триває оцінка доцільності реалізації проєкту, а тендер наразі не відкритий.

FT зазначає з посиланням на джерела, що компанія Vodafone також вивчає можливість розвитку кабельного маршруту через Чорне море. Проєкт під назвою Kardessa мав би з’єднати Україну з Болгарією, Туреччиною та Грузією, а потім продовжуватись по суші до Вірменії, Казахстану та далі до Азії.

Інтернет-кабелі потрапили під пильну увагу через глобальну стурбованість шпигунством, оскільки наземні лінії зв’язку та станції, через які підводні кабелі виходять на берег, вважаються вразливими для перехоплення урядами, хакерами та злодіями.

Занепокоєння щодо навмисного саботажу підводних кабелів та іншої морської інфраструктури також зросло після численних вибухів на газопроводах Nord Stream у вересні минулого року, які пов’язують з Росією.

Рейнхард Бютікофер, депутат Європарламенту та голова делегації Європейського парламенту з питань Китаю, підкреслив, що Росія сигналізувала про свою готовність націлитися на чутливу інфраструктуру. “З російської точки зору, якщо вони хочуть завдати шкоди Європейському Союзу, націлювання на інфраструктурні проєкти було б варіантом для режиму, який абсолютно не поважає міжнародне право”, − сказав він.

Близько 99% міжконтинентального інтернет-трафіку − даних, повідомлень, електронних листів і відеодзвінків − передається через понад 400 активних підводних кабелів, які простягаються на 1,4 млн км.

Через Росію передаються дані між Азією та Європою, РФ є невід'ємною частиною зв'язку в деяких регіонах Азії та Кавказу.

Нагадаємо, у НАТО повідомили, що Росія складає карту критично важливих підводних та наземних систем союзників, використовуючи військові та цивільні розвідувальні служби, які мають у своєму розпорядженні значні ресурси в цифровій, космічній, повітряній, наземній та морській областях. Москва може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці.

У блоці нещодавно створили групу координації моніторингу підводної інфраструктури, яку очолив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн − колишній генеральний директор Міжнародного військового штабу Альянсу.