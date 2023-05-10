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У Пакистані сталися сутички через арешт експрем'єра Хана, загинула людина

Його прихильники вирушать сьогодні до Ісламабаду, де відбудеться судове засідання.

У Пакистані сталися сутички через арешт експрем'єра Хана, загинула людина
Після арешту колишній прем'єр-міністр Пакістану Імран Хан постане перед судом
Фото: EPA/UPG

У Пакистані прихильники колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана планують сьогодні вирушити до Ісламабаду, де він перебуває під вартою у справі про корупцію, пише Reuters.

У вівторок у кількох містах країни сталися сутички зі силами безпеки. Унаслідок заворушень у південному місті Кветта загинула щонайменше одна людина і ще 12 отримали поранення, зокрема шість поліцейських.

Міністр інформації Марріам Аурангзеб заявила у середу телеканалу Geo News, що протести були не публічною реакцією на арешт Хана, а спланованим кроком його центристської партії Техрік-е-Інсаф (Рух за справедливість).

У містах Лахор та Равалпінді штурмували військові будівлі. “Були підпалені десятки будівель... вони атакували офіційні будівлі та приватні будинки”, − сказала Аурангзеб.

Пакистанська газета Dawn написала, що “характер і місце протестів, які спалахнули після вчорашнього арешту Хана, свідчать про те, що громадський гнів також спрямований на військових”.

Фото: EPA/UPG

Мобільний зв’язок у країні відключили, а Twitter, YouTube та Facebook працювали з перешкодами. Телебачення показувало “пом’якшенну версію насильства”.

Влада трьох із чотирьох провінцій Пакистану ввела надзвичайний наказ, який забороняє всі збори після зіткнення прихильників Хана з поліцією.

Фото: EPA/UPG

Хана затримало у Високому суді Ісламабада у вівторок антикорупційне агентство Пакистану. Поліція повідомила, що судове слухання відбудеться у гостьовому будинку поліції, де його утримують.

Арешт відбувся наступного дня після того, як могутні військові країни дорікнули Хану в тому, що він неодноразово звинувачував старшого офіцера в спробі спланувати його вбивство, а колишнього командувача збройних сил − у причетності до його усунення від влади минулого року.

Як повідомляє Geo News, у середу Хан з’явиться на двох слуханнях, зокрема у справі про корупцію, пов’язаній з майном, і в іншій справі, у межах якої Хана обвинувачують у незаконному продажі державних подарунків під час перебування на посаді прем’єр-міністра в 2018-22 роках.

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70-річний Хан був усунений з посади прем’єр-міністра в квітні 2022 року в парламенті через вотум недовіри. Хан продовжив свою кампанію проти усунення, навіть попри поранення під час нападу на його колону в листопаді, яка прямувала до Ісламабаду, закликаючи до дострокових загальних виборів.

Справа про корупцію є однією з понад 100 зареєстрованих проти Хана з моменту його усунення після чотирьох років перебування при владі. Переважно Хану загрожує заборона обіймати державні посади, якщо його визнають винним. Національні вибори у Пакистані призначені на листопад.

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