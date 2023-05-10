Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, - Мірча Джоане

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що країни НАТО, зокрема європейці, зробили висновок зі своєї надмірної залежності від російських енергоносіїв. Втім, тепер їм потрібно не повторити подібної помилки з Китаєм.
Про це повідомляє Голос Америки.
"Нам слід бути значно обережнішими, щоб переконатися, що ми не замінюємо одну залежність іншою, особливо в критичних секторах, особливо в тому, що стосується нашої національної безпеки", – сказав Джоане.
Він додав, що аби не потрапити у залежність від китайських поставок, не треба “не вести справи з Китаєм", оскільки є багато шляхів, як продовжувати торгувати, але при цьому захищати свої критичні ланцюги поставок та інфраструктуру.
Серед таких заходів - експортний контроль, скринінг, альтернативні шляхи постачання, а також повернення виробництва в Західні країни – "reshoring" на противагу попередньому процесу "off-shoring", коли виробництво переносилось до інших країн.
"Я вважаю, що це зараз роблять США на переговорах із Кореєю, Японією чи Тайванем щодо обчислювальної потужності мікропроцесорів. Я вважаю, що ЄС має законний інтерес у тому, щоб переконатися, що вони є частиною того, що я називаю reshoring. Я думаю, нам сподобається цей термін", – сказав заступник генсека НАТО.
Зокрема, свою роль у цьому поверненні критичного виробництва до країн Заходу можуть зіграти країни Східної Європи. Вони мають освічену робочу силу - наприклад, його рідна Румунія.
Нагадаємо, торік одразу після поїздки спікера Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, американський президент Джо Байден підписав закон про виділення десятків мільярдів доларів на підтримку виробництва мікрочипів у США та перенесення високотехнологічних підприємств до Америки. Також американським корпораціям, що розробляють напівпровідники, заборонили відкривати нові заводи в Китаї.
Реалізація цього плану має допомогти США не просто втримати глобальну першість, а й на довгі десятиліття загальмувати розвиток Китаю. Наразі головною ареною конфронтації двох країн став Тайвань – один з найбільших у світі виробників мікрочипів, від яких критично залежне людство: сьогодні напівпровідники розміщують скрізь – від смартфонів та автомобілів до побутової техніки.