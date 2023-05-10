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Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, - Мірча Джоане

Країни Заходу не мають повторити з Китаєм помилку, яку свого часу допустили по відношенню до Росії.

Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, - Мірча Джоане
Фото: EPA

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що країни НАТО, зокрема європейці, зробили висновок зі своєї надмірної залежності від російських енергоносіїв. Втім, тепер їм потрібно не повторити подібної помилки з Китаєм.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Нам слід бути значно обережнішими, щоб переконатися, що ми не замінюємо одну залежність іншою, особливо в критичних секторах, особливо в тому, що стосується нашої національної безпеки", – сказав Джоане.

Він додав, що аби не потрапити у залежність від китайських поставок, не треба “не вести справи з Китаєм", оскільки є багато шляхів, як продовжувати торгувати, але при цьому захищати свої критичні ланцюги поставок та інфраструктуру.

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Серед таких заходів - експортний контроль, скринінг, альтернативні шляхи постачання, а також повернення виробництва в Західні країни – "reshoring" на противагу попередньому процесу "off-shoring", коли виробництво переносилось до інших країн.

"Я вважаю, що це зараз роблять США на переговорах із Кореєю, Японією чи Тайванем щодо обчислювальної потужності мікропроцесорів. Я вважаю, що ЄС має законний інтерес у тому, щоб переконатися, що вони є частиною того, що я називаю reshoring. Я думаю, нам сподобається цей термін", – сказав заступник генсека НАТО.

Зокрема, свою роль у цьому поверненні критичного виробництва до країн Заходу можуть зіграти країни Східної Європи. Вони мають освічену робочу силу - наприклад, його рідна Румунія. 

Нагадаємо, торік одразу після поїздки спікера Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, американський президент Джо Байден підписав закон про виділення десятків мільярдів доларів на підтримку виробництва мікрочипів у США та перенесення високотехнологічних підприємств до Америки. Також американським корпораціям, що розробляють напівпровідники, заборонили відкривати нові заводи в Китаї.

Реалізація цього плану має допомогти США не просто втримати глобальну першість, а й на довгі десятиліття загальмувати розвиток Китаю. Наразі головною ареною конфронтації двох країн став Тайвань – один з найбільших у світі виробників мікрочипів, від яких критично залежне людство: сьогодні напівпровідники розміщують скрізь – від смартфонів та автомобілів до побутової техніки.

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