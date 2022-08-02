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Пелосі прибула на Тайвань

Літак з нею приземлився в Тайбеї. 

Пелосі прибула на Тайвань
Фото: NUR.KZ

Спікерка Палати США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Літак ВПС США приземлився в столиці Тайбеї.

Про це пише казахстанське медіа NUR.KZ із посиланням на місцеве телебачення. "Наш візит підтверджує, що Америка підтримує Тайвань: міцну, яскраву демократію та нашого важливого партнера в Індо-Тихоокеанському регіоні", – написала Пелосі в твіттері. 

Літак Військово-повітряних сил США приземлився на Тайвані після вильоту з Малайзії, пише Reuters.

Агентству не вдалось встановити, чи справді вона сіла в літак рейсу SPAR19, оскільки ці дані офіційно не повідомлялись з міркувань безпеки. Її візит став очевидним тільки тоді, коли вона спустилась по трапу. 

Літак вилетів з Куала-Лумпура та тримав курс в бік Борнео за маршрутом, що огинає Південно-Китайське море. 

Під час польоту цього літака винищувачі Китаю були спрямовані до Тайванської протоки. Американський літак, за даними медіа, також супроводжували винищувачі США, що базувались в Японії. 

Пелосі відвідала Тайвань попри застороги Китаю. Пекін заявляв, що будуть "жорсткі заходи", якщо Пелосі не відмовиться від запланованого візиту. Аж до перехоплення урядового літака.

Китайський лідер Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байдена “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню. Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці. 

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту. 

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи". 

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