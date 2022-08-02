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Повітряні сили КНР підняли літаки на тлі прибуття Пелосі до Тайваню

Туди прямував літак, ймовірно, з Пелосі на борту. 

Повітряні сили КНР підняли літаки на тлі прибуття Пелосі до Тайваню
Фото: NUR.KZ

Китайські літаки піднялися в небо незадовго до можливого прибуття спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це пише Reuters.

Винищувачі були підняті повітря тоді, коли літак, де Пелосі може перебувати на борту, став наближатись до Тайваню. Міноборони Тайваню заявило, що протока винищувачами перетнута не була.

Лтак Військово-повітряних сил США з бортовим номером SPAR19 він вилетів із Малайзії. Джерела Reuters говорили, що Пелосі справді планує прибути до Тайбея у вівторок. 

Те, чи насправді Пелосі здійснить візит, проти якого так різко виступає влада КНР, досі неясно – це не повідомляють з міркувань безпеки. Однак США в понеділок заявляли, що їх не залякає "брязкання зброєю" Китаю.

МЗС КНР своєю чергою говорив, що "американські політики", які "грають з вогнем", "до добра не доведуть".

30 липня Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами.

Раніше повідомлялося, що Китай різко попередив адміністрацію президента США про готовність не допустити можливу поїздку Пелосі на Тайвань. Пекін публічно погрожував "жорсткими заходами", якщо Пелосі не відмовиться від запланованого візиту. Аж до перехоплення урядового літака.

Китайський лідер Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байдена “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню. Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці. 

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