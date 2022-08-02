США впровадили нові санкції за торгівлю нафтою з Ірану

Обмежувальні заходи стосуються компаній з китайського адміністративного району Гонконг, а також з Сінгапуру і ОАЕ.

США вжили санкцій проти іноземних компаній, які допомагали продати іранську нафту та нафтохімічну продукцію в Східну Азію. Вартість проданої продукції складає десятки мільйонів доларів, пише Reuters.

Цим кроком США прагнуть посилити тиск на Тегеран, щоби стримати розвиток його ядерної програми.

Мінфін США звинуватив Перську нафтогазову промислову комерційну компанію (PGPICC) – одного з найбільших нафтохімічних брокерів Ірану, у використанні іноземних фірм для полегшення продажу нафти. Мінфін вжив санкцій проти компанії Blue Cactus Heavy Equipment та Machinery Spare Parts Trading L.L.C. (базуються в ОАЕ), які допомогли продати іранські нафтопродукти на мільйони доларів.

Також обмежувальні заходи застосовані проти компаній Farwell Canyon HK Limited та Shekufei International Trading Co., Limited (Гонконг) за сприяння таким продажам для подальшого відвантаження у Східну Азію.

Окремо санкцій вжито проти компанії Pioneer Ship Managment (Сінгапур) через підозри в тому, що вона управляла судном з іранськими нафтопродуктами та компанію Golden Warrior Shipping, Co. Ltd. (Гонконг) за можливі угоди, повʼязані з іранською нафтою і продуктами.

"Ці кроки є третім раундом санкцій США, повʼязаних з Іраном, проти китайських фірм за останні два місяці", – зазначили журналісти.

На початку вступу на посаду президента США Джо Байден не поспішав впроваджувати санкції проти китайських компаній, задіяних у торгівлі нафтою з Іраном, через сподівання на угоду про відновлення ядерної угоди з Іраном від 2015 року. Однак спроби домовитись з Іраном обмежити його ядерну програму поки що успіху не мають.

"США продовжують йти шляхом демократії, щоб досягти взаємного повернення до повного втілення Спільного всеохопного плану дій", – йдеться в заяві заступника міністра фінансів США по тероризму та фінансовій розвідці Браяна Нельсона.

В МЗС Ірану обіцяли "рішуче і твердо" відповісти на продовження санкцій.

Учора в Ірані заявили, що збільшують свої ядерні потужності, але зброю створювати "не збираються".