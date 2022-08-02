Від ядерного знищення людство відкремлює лише одне непорозуміння чи прорахунок, – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ перебуває в одному кроці від руйнівної ядерної війни та у небезпеці, небаченій з часів холодної війни.

Про це пише BBC.

“Досі нам неймовірно щастило”, – сказав Гутерреш на відкритті конференції країн, які підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Він додав, що на тлі зростання глобальної напруженості “всього одне непорозуміння, один прорахунок відокремлює людство від ядерного знищення”.

Угоду 1968 року уклали після кубинської ракетної кризи, яка вважається періодом, коли світ найближче “підійшов” до ядерної війни. Договір був розроблений, щоб зупинити поширення ядерної зброї серед більшості країн та мав на меті повне ядерне роззброєння.

Майже кожна країна на Землі підписала ДНЯЗ, включно з п'ятьма найбільшими ядерними державами. Але серед жменьки держав, які ніколи не підпишуть угоду, є чотири, про які відомо, що вони мають або передбачається, що вони мають ядерну зброю: Індія, Ізраїль, Північна Корея та Пакистан.

Гутерреш сказав, що “талану”, яким досі користувався світ у запобіганні ядерній катастрофі, може не вистачити на довго, і закликав світ відновити зусилля щодо ліквідації всієї такої зброї.

“Успіх – це не стратегія. І не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт”, – сказав він. Генсек ООН попередив, що ця міжнародна напруженість “досягає нових висот”, згадавши вторгнення в Україну, напругу на Корейському півострові та на Близькому Сході.

Росію звинувачували в ескалації, коли за кілька днів після вторгнення в Україну в лютому президент Володимир Путін привів у стан підвищеної бойової готовності російські ядерні сили. Він також пригрозив будь-кому, хто стане на шляху Росії, наслідками, “яких ви ніколи не бачили у своїй історії”. Ядерна стратегія Росії передбачає застосування ядерної зброї, якщо існування держави опиниться під загрозою.

У понеділок Путін на тій же конференції заявив, що “в ядерній війні не може бути переможців, і її ніколи не можна розв’язувати”. Але Росія однаково зазнала критики під час заходу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив те, що він назвав “брязканням зброєю з боку Росії”, і зазначив, що Україна передала свою ядерну зброю радянських часів у 1994 році, отримавши запевнення щодо своєї майбутньої безпеки від Росії та інших.

“Який сигнал це надсилає будь-якій країні світу, яка може подумати, що їй необхідно мати ядерну зброю – для захисту, захисту, стримування агресії проти її суверенітету та незалежності? Найгірший сигнал”, – зазначив він.

Станом на сьогодні вважається, що в арсеналах дев'яти ядерних держав залишається на озброєнні близько 13 000 ядерних боєзарядів. Це набагато менша цифра за передбачувані 60 тисяч одиниць, що зберігалися на піку середини 1980-х років.

Нагадаємо, ппрезидент США Джо Байден запропонував президенту РФ Володимиру Путіну повернутись до переговорів по договору, який замінить собою СНО-3 – попередню версію документа про взаємне скорочення ядерних озброєнь.