На сторінці Медведєва в соцмережі опублікували пост про "приєднання" Грузії до Росії та "штучну державу" Казахстан

Речник Медведєва відхрещується від цієї заяви і стверджує, що сторінку зламали.

На сторінці в соцмережі "вконтактє" заступника Ради безпеки Росії, колишнього президента РФ Дмитра Медведєва вночі 2 серпня було оприлюднено допис із твердженням про "штучну державу" Казахстан та те, що Грузія має бути "обʼєднана" з Північною, Південною Осетіями та Абхазією в складі єдиної російської держави.

Нині допис уже видалено, а помічник Медведєва заявив, що сторінку нібито зламали, пише "Новая газета".

У дописі, авторство якого у Медведєва заперечують, заявлялось, що "до 1801 року Грузії не існувало" і що Казахстан – це "колишні російські території", де було проведено "геноцид росіян".

"Ми не маємо наміру закривати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде", – йшлося в пості.

Не обійшлося там і без згадок про російське вторгнення в Україну. Автор допису вважає, що "Русь знову стане єдиною і непереможною".

Риторика залякування та розповсюдження імперських амбіцій Росії для постів Медведєва цілком звична. У травні він погрожував Заходу ядерною війною через постачання українським захисникам озброєння.

До того – шантажував Фінляндію та Швецію кораблями з ядерною зброєю "на відстані витягнутої руки" в разі їх приєднання до НАТО.