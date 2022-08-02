Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
ГоловнаСвіт

На сторінці Медведєва в соцмережі опублікували пост про "приєднання" Грузії до Росії та "штучну державу" Казахстан

Речник Медведєва відхрещується від цієї заяви і стверджує, що сторінку зламали. 

На сторінці Медведєва в соцмережі опублікували пост про "приєднання" Грузії до Росії та "штучну державу" Казахстан
Медведєв і Путін
Фото: EPA/UPG

На сторінці в соцмережі "вконтактє" заступника Ради безпеки Росії, колишнього президента РФ Дмитра Медведєва вночі 2 серпня було оприлюднено допис із твердженням про "штучну державу" Казахстан та те, що Грузія має бути "обʼєднана" з Північною, Південною Осетіями та Абхазією в складі єдиної російської держави.

Нині допис уже видалено, а помічник Медведєва заявив, що сторінку нібито зламали, пише "Новая газета".

У дописі, авторство якого у Медведєва заперечують, заявлялось, що "до 1801 року Грузії не існувало" і що Казахстан – це "колишні російські території", де було проведено "геноцид росіян".

"Ми не маємо наміру закривати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде", – йшлося в пості. 

Не обійшлося там і без згадок про російське вторгнення в Україну. Автор допису вважає, що "Русь знову стане єдиною і непереможною". 

Риторика залякування та розповсюдження імперських амбіцій Росії для постів Медведєва цілком звична. У травні він погрожував Заходу ядерною війною через постачання українським захисникам озброєння.

До того – шантажував Фінляндію та Швецію кораблями з ядерною зброєю "на відстані витягнутої руки" в разі їх приєднання до НАТО. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також