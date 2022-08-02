Пелосі може відвідати Тайвань сьогодні, – Reuters

Китай може відповісти запуском ракет або великомасштабними повітряними чи військово-морськими діями.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі може відвідати Тайвань у вівторок, 2 серпня.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела.

Видання зазначає, що Сполучені Штати заявили, що їх не злякають китайські погрози не “сидіти склавши руки”, якщо вона відвідає острів, на який претендує Пекін.

Пелосі, яка в понеділок вирушила в подорож Азією зі Сінгапуру, мала б провести у країні вечір вівторка.

Міністерство закордонних справ Тайваню не прокоментувало інформацію про плани поїздки Пелосі, але у Білому домі, який не підтвердив цю поїздку, заявили, що вона мала право їхати.

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Китай може відповісти запуском ракет поблизу Тайваню, великомасштабними повітряними чи військово-морськими діями або подальшими заявами про те, що Тайванська протока не є міжнародним водним шляхом.

“Ми не потрапимо на вудку і не брязкатимемо зброєю. У той же час, нас не залякати”, – сказав Кірбі.

Фото: ЕРА/UPG Ненсі Пелосі з прем'єр-міністро Сінгапуру Лі Сянь Луном

На тлі чуток про те, чи зупиниться вона на Тайвані, офіс Пелосі заявив у неділю, що вона очолює делегацію Конгресу в регіоні, що має відвідати Сінгапур, Малайзія, Південна Корея та Японія. Про Тайвань не йшлося.

Одне джерело повідомило Reuters, що Сполучені Штати проінформували деяких союзників про візит Пелосі до Тайваню. Два інші джерела повідомили, що Пелосі під час її перебування на Тайвані мала б зустрітися з невеликою групою активістів, які відверто говорять про ситуацію з правами людини в Китаї. Зустріч відбудеться, можливо, у середу.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив у понеділок, що візит Пелосі до Тайваню буде “грубим втручанням у внутрішні справи Китаю”, і попередив, що це призведе до "дуже серйозних подій та наслідків”.

“Ми хотіли б ще раз заявити Сполученим Штатам, що Китай стоїть поруч, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) ніколи не буде сидіти склавши руки, і Китай вживе рішучих заходів у відповідь і рішучих контрзаходів для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності”, – сказав Чжао.

Відповідаючи на запитання, яких заходів може вжити НВАК, Чжао сказав: “Якщо вона наважиться піти, то давайте почекаємо і подивимося”.

Китай розглядає візити офіційних осіб США на Тайвань як надсилання обнадійливого сигналу табору прихильників незалежності на острові. Вашингтон не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але згідно із законодавством США зобов’язаний надати острову засоби для самооборони.

Візит Пелосі, яка є другою у лінії наступності президентських повноважень у США та давнім критиком Китаю, відбудеться на тлі погіршення відносин між Вашингтоном та Пекіном. Республіканець Ньют Гінгріч був останнім спікером Палати представників, який відвідав Тайвань у 1997 році.

Зазначимо, Східне командування Народно-визвольної армії оприлюднило у понеділок відео військових навчань та підготовки зі закликом до військ “бути готовими до бою за командою і ховати всіх, хто наближається”.

Fully prepared for any eventuality!

Check the video released by the #PLA Eastern Theater Command on #ArmyDay on Mon which marks the 95th anniversary of the founding of the PLA.

-globaltimes.cnpic.twitter.com/aEzoANkqno — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) August 1, 2022

Білий дім відкинув риторику Китаю як безпідставну та недоречну.

Нагадаємо, що 30 липня Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами.

Раніше повідомлялося, що Китай у різкій формі попередив адміністрацію президента США про готовність не допустити можливу поїздку Пелосі на Тайвань. Пекін публічно погрожував «жорсткими заходами», якщо Пелосі не відмовиться від запланованого візиту. Аж до перехоплення урядового літака.

Офіційний акаунт 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у Weibo (китайський аналог Facebook) 29 липня опублікував неоднозначне повідомлення. "Готуйтесь до бою!", - повідомила 80-та армія.

А китайський лідер Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байдена “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню. Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці.