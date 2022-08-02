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США оновили санкційний список – туди внесли українських колаборантів

Серед них – Сальдо, Іващенко, Стремоусов і Єлісеєв.

США оновили санкційний список – туди внесли українських колаборантів
Фото: rada.gov.ua

США оновили список осіб, які підпадають під санкції. Туди також внесли українських колаборантів, які добровільно співпрацюють із росіянами на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили:

  • депутат Маріупольської міськради від ОПЗЖ Костянтин Іващенко, якого рашисти призначили керівником окупаційної адміністрації міста;
  • голова самопроголошеної влади Херсонщини, колаборант Володимир Сальдо;
  • херсонський блогер-колаборант Кирило Стремоусов, який пропагує "рускій мір";
  • голова "уряду Херсонської області" Сергій Єлісеєв, який раніше обіймав посаду першого заступника голови уряду Калінінградської області – керівника апарату уряду Калінінградської області.
  • так званий "Комітет порятунку за мир та порядок".

Також до списку внесли російських олігарха Андрія Гур'єва та його сина, спортсменку, наближену особу до Путіна Аліну Кабаєву, бізнесмена Андрія Мельниченка та інших.

Під санкції потрапили іще 36 компаній, які або зареєстровані в РФ, або пов'язані з російським бізнесом.

Нагадаємо, США також запровадили нові санкції за торгівлю нафтою з Ірану. Обмежувальні заходи стосуються компаній з китайського адміністративного району Гонконг, а також з Сінгапуру і ОАЕ. 

Тим часом у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови зі великим списком підсанкційних російських військових злочинців. У перелік внесли інформацію про 3775 росіян, щодо яких пропонується застосувати санкції. Цей список також рекомендується для використання РНБО.

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