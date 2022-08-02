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Захарова погрожує США розривом дипвідносин після визнання Росії державою-терористом

Спікерка МЗС РФ вважає це "логічним кроком".

Захарова погрожує США розривом дипвідносин після визнання Росії державою-терористом
спикер МИД РФ Мария Захарова.
Фото: EPA/UPG

Офіційна спікерка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини зі США в разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Подібне застосування власного законодавства, що суперечить міжнародному праву, можливо, бачиться сенаторам і конгресменам як страшна кара, здатна змусити Росію жити відповідно до вигаданого США світопорядку, заснованого на правилах", – сказала Захарова на брифінгу.

Речниця російського МЗС заявила, що "будь-яка дія породжує протидію".

"При цьому якось забувається, що будь-яка дія породжує протидію, і логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати й розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", – додала вона.

Нагадаємо, після вбивства військовополонених українців полк "Азов" закликав США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати Росію державою-терористом.

28 липня, Сенат США закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс також закликав Євросоюз ухвалити таке рішення.

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