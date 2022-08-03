Росія звинуватила США у безпосередній участі у війні в Україні, – Reuters

“РФ заявила, що реагує на коментарі Вадима Скібіцького, заступника голови військової розвідки України, про те як Київ використовував HIMARS".

Росія звинуватила Сполучені Штати Америки у безпосередній участі у війні в Україні.

Про це пише Reuters.

“Росія заявила, що реагує на коментарі Вадима Скібіцького, заступника голови військової розвідки України, про те як Київ використовував артилерійські установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), виготовлені та доставлені США, на основі, як він назвав, відмінних супутникових зображень та інформації у режимі реального часу”, – зазначає видання.

Скібіцький розповів британській газеті Telegraph, що перед ударами проводилися консультації між офіційними особами розвідки США та України, і що Вашингтон мав ефективне вето на передбачувані цілі. Водночас за його словами, офіційні особи США не надавали інформації про конкретні цілі.

Як заявили у Міністерстві оборони Росії, з інтерв'ю випливає, що “Вашингтон був втягнутий у конфлікт, попри неодноразові твердження про те, що його роль обмежується постачанням зброї, оскільки Штати не хочуть прямої конфронтації з Москвою".

“Все це беззаперечно доводить, що Вашингтон, попри заяви Білого дому та Пентагону, безпосередньо є учасником конфлікту в Україні. Саме адміністрація Байдена несе пряму відповідальність за всі санкціоновані Києвом ракетні обстріли житлових кварталів та об'єктів цивільної інфраструктури у населених пунктах Донбасу та інших регіонів, що призвели до масової загибелі мирних мешканців”, – зазначив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Ні Білий дім, ні Пентагон на заяву наразі не відреагували.

“Проте Пентагон заперечував заяви Москви про те, що Росія знищила шість американських HIMARS з початку війни в Україні 24 лютого. Росія регулярно стверджує, що вдарила по HIMARS, але ще не надала доказів”, – пише Reuters.

Нагадаємо, Росія майже щоденно наносить нищівні ракетні удари по цивільних об’єктах в Україні.

2 серпня президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів.

1 серпня ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну зі Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет оборонної допомоги від американців наближає Україну до перемоги.