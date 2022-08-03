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Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, – ОК “Південь”

Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, – ОК “Південь”
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російська армія розпочала створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Цілком ймовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

По рубежу Сухий Ставок - Білогірка ворог спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху ворог не мав і відійшов з втратами.

“Але протягом дня наніс два авіаційних та два ракетних удари по наших позиціях. Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню “Смерч”, – йдеться у повідомленні.

Також протягом дня в чергове атаковано Миколаїв. 2 реактивних снаряди РСЗВ «Ураган» влучили в передмістя. Жертв та руйнувань немає.

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