Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Іран продав Росії більше тисячі дронів, а також інше озброєння.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Завдяки санкціям кількість ракет, які вони (росіяни – ред.) виробляють, у рази зменшилась. Є, правда, такі виклики, як Іран, який продав їм (Росії – ред.) більше тисячі іранських дронів й іншу зброю. Є інша зброя, у нас є точна інформація, нещодавно вони це зробили”, – розповів президент в інтерв’ю італійським ЗМІ.

Глава держави подякував Італії за рішення про надання Україні систем ППО, зокрема SAMP-T для захисту українців.

Він звернувся до італійських політиків, які закликають допомагати Україні виключно гуманітарно, пояснивши, що зброя є для українців зараз є оборонною допомогою захистом, спроможністю вижити.

“Путін, як хижак, він відчуває це, коли в цьому об’єднанні якась країна стає слабшою в допомозі, він це дуже жорстко відчуває і дуже конкретно, вони починають впливати, розколювати об’єднання ЄС в допомозі нам”, – наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні президент України перебуває з візитом в Італії. У Римі глава держави зустрівся із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою та прем’єр-міністркою Джорджею Мелоні. Також на аудієнції у Ватикані президента України прийняв Папа Франциск.