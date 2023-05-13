У Маріуполі у допитах населення зі знущаннями беруть участь близько 50 представників слідкому РФ, - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини.

В окупованому Маріуполі у допитах населення зі знущаннями беруть участь близько 50 представників слідчого комітету РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. “Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням.

Нагадаємо, окупанти створили маневрені групи Росгвардії для боротьби з партизанським рухом. Наразі окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення окупованих територій.