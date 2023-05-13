Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ

За попередніми даними, всі вони входили в одну авіагрупу.

Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область.

Про це повідомляє російський Коммерсантъ.

Авіагрупа з двох вертольотів Мі-8 та винищувачів Су-34 та Су-35 зазнала аварії в Брянській області. Як стало відомо, у Брянській області практично одночасно могли бути збиті біля кордону з Україною винищувач-бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35, а також на околиці міста Клинці два вертольоти Мі-8 ВКС Росії.

За попередніми даними, всі вони входили в одну авіагрупу — винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області України, а вертольоти їх підстрахувати, щоб у тому числі підібрати екіпажі Су, якщо їх буде збито вогнем противника. На аеродром не повернулися всі чотири машини. Їхні екіпажі загинули.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області РФ потерпіли крах винищувач Су-34 і два вертольоти росіян Мі-8. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-35.